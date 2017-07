Rusland vil ramme dopingsyndere på pengepungen

Snyderne skal rammes på pengepungen. Landets regering har godkendt en plan, der betyder, at det blandt andet er muligt at konfiskere præmiepenge fra atleter, der er blevet dømt for bevidst at snyde.

Rusland er mandag kommet med en række tiltag for at komme de mange dopingskandaler, som landet har været ramt af de seneste år, til livs. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Adskillige russiske atleter har indtil videre været i stand til at beholde store beløb, som de har vundet i præmiepenge. Det er på trods af, at de er blevet dømt for doping og har fået besked på at betale pengene tilbage.

Det har haft de konsekvenser, at atleter fra andre lande, som er blevet rykket op på resultatlisten, efter det er kommet frem, at russiske atleter har benyttet sig af doping, har måttet vente i årevis for at få præmiepengene udbetalt.

I en samlet pakke af tiltag imod doping, som blev godkendt i Rusland, er der også redskaber til at forhindre, at atleter, der er blevet dømt for doping, kan vende tilbage til sportens verden som trænere, når deres aktive karriere er forbi.

De russiske atletikudøvere var ved OL i Rio udelukket af Det Internationale Atletikforbund (IAAF). Det skete, fordi russerne ifølge Wada har benyttet et statskontrolleret dopingprogram.