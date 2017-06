Rusland sparker for-VM i gang i skyggen af kritik

De russiske værter har over længere tid og i flere kontekster modtaget hård kritik. Senest i denne uge fra Human Rights Watch (HRW), der fortsat mener, at stadionarbejderne bydes kummerlige arbejdsforhold.

Manglende udbetaling af løn, arbejde under faretruende, kolde forhold samt repressalier, hvis utilfredshed over forholdene tages op som et problem. Det er udfordringerne, som arbejderne ifølge HRW døjer med.

Det er selv om, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sidste år indførte et system, der skulle sikre rimelige arbejdsforhold.

- VM-arenaernes bygningsarbejdere bliver udnyttet og misbrugt, og Fifa har stadig ikke vist evnen til at overvåge og forebygge for at afhjælpe problemerne, siger HRW-direktør for Europa og Centralasien, Jane Buchanan, ifølge Reuters.

Fifa afviser kritikken, men en talsmand konstaterer dog, at der i så store projekter vil forekomme "afvigelser fra gældende arbejdsregler". Det yderste ansvar ligger dog hos de russiske myndigheder, påpeger Fifa.

Kritik af den kommende vært har fyldt meget, siden værtskabet blev tildelt. Blandt andet fordi både Rusland og 2022-værten Qatar er blevet anklaget for bestikkelse i forbindelse med ansøgningen.

Derudover har Ruslands problemer omkring homoseksuelles rettigheder samt racisme været store emner.

For to måneder siden rettede medier hård kritik, fordi de bliver underlagt censur under dækningen til Confederations Cup.

Således må de fremmødte journalister ikke rapportere om andet end fodbold og må heller ikke besøge andre områder end de fire spillebyer.

12 arenaer danner rammen om VM i sommeren 2018, mens de kommende ugers Confederations Cup kun afvikles i Moskva, Sankt Petersborg, Kazan og Sotji.

Rusland og New Zealand tørner sammen i lørdagens åbningskamp i Sankt Petersborg klokken 18. De øvrige hold i gruppe A er de forsvarende europamestre, Portugal, og Mexico.

Gruppe B består af Tysklands verdensmestre samt Cameroun, Chile og Australien.

Finalen spilles 2. juli.