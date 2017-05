Rusland har givet Danmark dybe VM-sår: De stopper ikke

Ni nederlag i ni kampe er det blevet til - deriblandt nogle alvorlige øretæver som to gange 1-6, 1-9 og senest 1-10 i Moskva sidste år.

Mens Danmark mod andre store ishockeynationer ofte kan begrænse nederlagene, går det jævnligt galt mod russerne.

- Det er et hold, der bliver ved med at ville lave mål. Det er ikke sådan, at de scorer tre og tænker: "Nu tager vi den med ro". De bliver bare ved. Derfor bliver det nogle gange en snitter, når man møder dem, siger Peter Regin.

Samme opfattelse har den danske kaptajn, Morten Green, der har været med i samtlige ni VM-nederlag mod Rusland.

- De er så individuelt stærke, at det er svært at have med dem at gøre. Når de føler, det er sjovt at spille, og musikken spiller, så stopper de ikke.

- Der er nogle nationer, der er tilfreds med at levere en stabil indsats og vinde 4-1. Sådan plejer det ikke at være med russerne. De vil gerne vise hele verden, hvor dygtige de er, forklarer Morten Green.

Da de to hold mødtes i 2007, var Danmark bagud 0-3, da der var spillet tre minutter og 54 sekunder. Så er der langt hjem.

Til gengæld kan der være muligheder i en god start. På U20-niveau har danske hold i de senere år vist, at selv Rusland kan rystes med en disciplineret indsats.

- Det er et hold, du kan frustrere på en anden måde end eksempelvis Sverige og Canada, der er mentalt stærkere, siger Morten Green.

Rusland indledte VM med en overtidssejr over Sverige og har siden scoret ti mål mod Italien og seks mod Tyskland.

Farlige Artemi Panarin fra Chicago Blackhawks er lige nu turneringens topscorer med ni point i de første tre kampe.