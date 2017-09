Rumænien fyrer landstræneren kort før Danmark-møde

Når det rumænske fodboldlandshold kommer til København for at møde Danmark i VM-kvalifikationen 8. oktober, bliver det med en ny mand på trænerbænken.

Rumæniens Fodboldforbund (FRF) har nemlig besluttet at ophæve kontrakten med landstræner Christoph Daum, efter at det står klart, at rumænerne er uden chance for at komme til VM i Rusland.