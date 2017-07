Roser til Rusland for Confederations Cup

Rusland får ros for den måde, som landet har arrangeret dette års Confederations Cup, der er en forløber for VM i fodbold.

- Tak for jeres fantastiske organisering, for de mange hjælpende hænder og for at få os alle til at føle os trygge, siger kaptajnen ifølge AP i en skriftlig udtalelse fra det tyske landshold.

Også Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) præsident, Gianni Infantino, er meget tilfreds med, hvordan Rusland har afviklet turneringen.

- Vi hørte om vold, om hooligans, om racisme - men der har intet været, siger præsidenten på en pressekonference.

Men på trods af de mange roser, så hænger dopingskyggen stadig over Rusland.

En større efterforskning af doping i russisk idræt er i gang, og Fifa følger nøje med, fortæller præsidenten.

- Vi (Fifa, red.) venter også på disse resultater, siger Infantino.

- Hvis det kommer frem, at der er blevet pillet ved prøver eller lignende (fra fodboldspillere, red.), så vil det selvfølgelig få konsekvenser.

Vitaly Mutko, der er Ruslands vicepremierminister samt præsident for Det Russiske Fodboldforbund, er tydeligvis ved at være træt af de mange spørgsmål om doping, og det gav han udtryk for på pressemødet.

- Hvis jeg danser en russisk dans her foran jer, vil i så stoppe med at stille disse spørgsmål, siger Mutko og tilføjer, at Rusland aldrig vil svigte Fifa, som han kalder en "respektabel og magtfuld organisation."

Confederations Cup er ikke slut endnu. Søndag skal vinderen findes, når Tyskland og Chile spiller finale.

VM skal afholdes i Rusland i 2018.