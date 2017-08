Rosenborg-træner hylder Bendtner efter sejr over Ajax

Den danske landstræner, Åge Hareide, der for nylig fravalgte Bendtner til landsholdet, så til fra lægterne, da Nicklas Bendtner gjorde det til 1-0 i Rosenborgs 3-2 sejr i Trondheim.

Det var noget nær den perfekte aften for Rosenborg og Nicklas Bendtner, da de torsdag aften spillede sig i Europa League.

Rosenborgs træner var fuld af lovord til danskeren efter sejren.

- Vi, der ser ham til træning hver dag, ved, hvad han kan gøre. Han har trænet og spillet sig i kanonform. Han viser igen i dag, hvor vigtig han er for os. Der er ikke mere at sige om Bendtner, siger Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen.

Selv var den danske angriber også tilfreds efter opgøret på Lerkendal.

- Mit store mål med at komme til Rosenborg var at komme til at spille i Europa, siger han til VG efter kampen.

Til Adressa.no siger Bendtner, at han nu håber, at det bliver til et gensyn med Arsenal, hvor han slog igennem som spiller.

- Jeg vil elske at sætte mine fødder på Emirates (Arsenals hjemmebane, red.). Det vil være dejligt at møde dem, siger han.

Danskeren blev også spurgt ind til Åge Hareides tilstedeværelse, og det faktum at nordmanden har set bort fra Bendtner til de kommende landskampe.

- Jeg har ingen kommentar til det. Andet end at jeg altid er klar til at spille for Danmark.

Kåre Ingebrigtsen håber, at Rosenborg bliver matchet med et af de bedste hold i næste runde, og at FC København er blandt modstanderne, når der fredag trækkes lod til Europa League-puljerne.

- Vi møder gerne Arsenal, Hertha Berlin og FC København, siger han.