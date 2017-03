Rosenborg forbereder sig på kort Bendtner-ophold

De norske mestres træner er indstillet på, at Nicklas Bendtner kan være fortid i Rosenborg efter en sæson.

Det siger de norske fodboldmestres cheftræner, Kåre Ingebrigtsen, efter at Rosenborg sent mandag aften kunne afsløre, at den har skrevet kontrakt med den danske angriber.

Kontrakten løber i tre år. Men Rosenborg er indstillet på, at klubben ikke nødvendigvis får glæde af Nicklas Bendtner i hele kontraktperioden.

- Går det, som Nicklas og vi tror, bliver det en sæson i Rosenborg, siger Kåre Ingebrigtsen til TV2 Norge.

Cheftræneren hentyder formentlig til, at en større klub vil forsøge at købe Nicklas Bendtner fri af kontrakten, hvis danskeren finder vej tilbage til det niveau, han viste for efterhånden en del år siden.

29-årige Nicklas Bendtners klubkarriere har skrantet gevaldigt de seneste fire et halvt år, hvor han er stødt på grund hos både Juventus, Arsenal, Wolfsburg og senest Nottingham Forest.

Danskeren tager nu endnu et skridt ned ad rangstigen i forsøget på at genstarte karrieren.

I Rosenborg afløser han landsmanden Christian Gytkjær, som den norske klub for nylig solgte til tyske 1860 München.

Christian Gytkjær blev i sidste sæson topscorer i den bedste norske række med 19 mål.

Nicklas Bendtner er tiltænkt en hovedrolle som forreste angriber i Rosenborgs 4-3-3-system.

- Måske har han sine fire-fem bedste år foran sig. Han ved, at vi scorer 65-70 mål per sæson, og han mener, at det giver ham optimale arbejdsforhold, siger Kåre Ingebrigtsen.