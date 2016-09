Nico Rosberg (billedet) har med sejre i de seneste to løb åbnet VM-tvekampen med teamkammerat Lewis Hamilton på vid gab igen.

Rosberg kan tippe den interne Mercedes-vægtskål igen

Syv løb før VM-seriens afslutning er kampen om verdensmesterskabet kun en duel mellem teamets to kørere, Lewis Hamilton og Nico Rosberg. Men den duel er til gengæld også uhyre tæt og spændende.

To point adskiller de to kørere suverænt i spidsen af VM-stillingen, og skulle Nico Rosberg vise sig stærkere end Lewis Hamilton i weekenden, kan vægtskålen tippe for tredje gang i sæsonen.

Momentum har nemlig taget et par alvorlige sving mellem Mercedes-stjernerne.

Tyskeren Rosberg åbnede sæsonen fantastisk med sejr i de fire første løb, indtil han og forsvarende verdensmester Hamilton i en tæt duel kørte hinanden af banen på første omgang af Spaniens Grandprix.

På det tidspunkt havde Rosberg hele 43 point ned til Hamilton. Briten slog dog tilbage med sejr i seks af de syv grandprixer efter Spanien. Det sendte ham i front med 19 point ned til Rosberg.

Nu har tyskeren med to grandprixsejre på stribe bragt sig inden for to point af teamkammeraten, og VM-kampen er pivåben.

Rosberg har pole position søndag, Hamilton starter som nummer tre, og danske Kevin Magnussen indleder løbet i Singapore fra 16.-position.

Tyskeren har altså skaffet sig en ideel position til at generobre føringen. Men med en andenplads som sit bedste resultat i gadeløbet i Singapore har han ikke historien med sig på den vanskelige bane.

- Jeg fik min anden podieplacering nogensinde der tilbage i 2008, men har ikke været deroppe siden. Så målet er at ændre på det søndag. Men det bliver ikke let, siger tyskeren ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hamilton derimod har tidligere sejret i Singapore to gange - i 2009 og 2014.

- Løbet er en udfordring med varmen og luftfugtigheden. Men det er en gadebane, som jeg elsker, siger Hamilton ifølge Reuters.

Den langsomme bane i Singapore med hele 23 sving, flest af alle på Formel 1-banerne, udjævner en del af det forspring, som den kraftfulde og aerodynamiske Mercedes har de fleste andre steder.

Det udnyttede Sebastian Vettel (Ferrari) til at tage sejren sidste år. Og Mercedes-lejren benytter en sjælden lejlighed til at nedtone sin favoritværdighed.

- Ferrari var suveræne på banen sidste år, og den vil passe godt til den downforce-prægede designfilosofi hos Red Bull, siger Mercedes-chef Toto Wolff til AFP.

- Så vi må ikke begå den fejl at tro, at vi er favoritter denne weekend.

Alligevel vil de flestes øjne nok være rettet mod Mercedes-duellen, når løbet indledes klokken 14 dansk tid.