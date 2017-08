Rooney laver ligamål nummer 200 i remis mod Citys ti mand

Storklubben, der spillede en halvleg med ti mand, fik dog spoleret den helt store sejrsstund for den tidligere Manchester United-angriber, der før denne sæson skiftede tilbage til Everton efter 13 år hos United.

Wayne Rooney var mandag aften omkring ti minutter fra at blive matchvinder for Everton, da han scorede sit Premier League-mål nummer 200 i udekampen mod Manchester City.

Otte minutter før tid fik City udlignet til slutresultatet 1-1 i kampen mellem to klubber, der har brugt mange penge i sommerens transfervindue.

Dermed har både Manchester City og Everton fire point for to kampe efter den underholdende kamp på Etihad Stadium.

Manchester City havde gode muligheder for at score i første halvleg. Men i halvlegens sidste ti minutter gik det skævt for hjemmeholdet.

Kort efter at Citys David Silva havde ramt opstanderen, scorede Wayne Rooney sit jubilæumsmål nummer 200.

Han scorede efter 35 minutter med en klinisk afslutning inde i straffesparksfeltet, efter at Dominic Calvert-Lewin havde lavet et godt indlæg.

Wayne Rooney lavede fra 2002 til 2004 15 ligamål for Everton, og i perioden 2004 til i år lavede han 183 ligamål for Manchester United.

Mandagens 1-0-scoring var hans andet mål i denne sæson for Everton.

Det blev værre for Manchester City, da nyindkøbte Kyle Walker pådrog sig to gule kort inden for få minutter kort før pausefløjtet.

City-spillerne protesterede voldsomt over det andet gule kort, som dommer Robert Madley stangede ud til den tidligere Tottenham-spiller.

Kyle Walker bakkede - bevidst eller ubevidst - ind i Dominic Calvert-Lewin, der faldt til jorden.

Det blev dermed til en ærgerlig hjemmebanedebut for Kyle Walker.

Trods en mand i undertal fortsatte Manchester City med at dominere i anden halvleg.

Efter en time sendte Everton-manager Ronald Koeman den dyrt indkøbte Gylfi Sigurdsson på banen til sin debut.

Islændingen blev for nylig købt i Swansea for over 350 millioner kroner.

13 minutter før tid måtte Everton-målmand Jordan Pickford levere en stor redning på en afslutning fra Danilo. Fem minutter senere fik City udlignet.

En mislykket Everton-clearing røg hen til indskiftede Raheem Sterling, der resolut helflugtede bolden utageligt ind i netmaskerne til 1-1.

To minutter før tid røg Evertons Morgan Schneiderlin ud med sit andet gule kort, da han tacklede Citys Sergio Agüero.

Således endte det 1-1 både i antal mål og udvisninger.