Rookie imponerer Frederik Andersen i historisk NHL-kamp

Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, fejrer i år 100 års jubilæum, og det blev markeret med et udendørs nytårsbrag i Toronto - krydret med to danskere i aktion.

Det afgørende Toronto-mål blev scoret i overtiden af den formstærke rookie Auston Matthews, efter at den ordinære spilletid var endt 4-4.

Matthews havde også scoret en enkelt gang i den ordinære spilletid og nåede dermed op på 20 NHL-mål, og det medførte ros fra Toronto-målmand Frederik Andersen.

- Det var fedt at se ham score et par mål. Og det var et meget vigtigt mål, som gav os to point. Det er fedt at se ham gøre det så godt, fordi han er en utrolig dreng og en fantastisk spiller på isen.

- Så det var meget cool, at han trådte i karakter og stod for den afgørende scoring, siger Frederik Andersen til nhl.com.

Den danske landsholdskeeper indkasserede fire mål på 11 minutter i tredje periode, og det betød, at Toronto smed en solid føring på 4-1.

Inden da var Detroit og Frans Nielsen kommet foran 1-0 i anden periode, og det lignede ikke nogen målfest på det tidspunkt.

Men så blev ballet og det nye år åbnet med et brag og hele syv mål i tredje periode.

Først vendte Toronto totalt kampen og førte 4-1, inden Detroit med tre scoringer fik udlignet.

Udligningen til 4-4 blev sat ind, blot et sekund før den ordinære spilletid udløb.

NHL blev grundlagt 26. november 1917, og de første kampe blev spillet 19. december 2017.