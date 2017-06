Ronaldo sænker russiske værter ved mini-VM

På et mål fra superstjernen Cristiano Ronaldo vandt Portugal onsdag 1-0 over de russiske værter ved Confederations Cup.

Efter små ti minutter blev bolden slået i en bue over mod bageste stolpe, hvor Ronaldo med sin gode timing fik placeret sig, så hverken forsvar eller målmand kunne fange ham.

Herefter satte angriberen panden på bolden, der fløj lige over Igor Akinfeevs parader.

Uden for banen befinder Ronaldo sig i store problemer, da de spanske skattemyndigheder for nylig har åbnet en sag, hvor portugiseren mistænkes for at have ført 110 millioner kroner uden om skattesystemet.

Det har været et åbent spørgsmål, om Ronaldo ville være påvirket på fodboldbanen.

Bedømt på onsdagens opgør ved Confederations Cup tyder alt dog på, at han kan finde ud af at adskille tingene fra hinanden.

Portugal var længe det suverænt bedste hold på banen mod Rusland, der først midtvejs i anden halvleg begyndte at true portugisernes mål.

Med sejren topper Portugal gruppe A med fire point foran Rusland med tre point. Senere onsdag mødes Mexico og New Zealand.

De to bedste hold fra gruppen går videre til semifinalerne.

Confederations Cup afholdes hvert fjerde år og har deltagelse af de regionale mestre fra Europa, Sydamerika, Nord- og Mellemamerika, Afrika og Asien. Derudover deltager den regerende verdensmester og den kommende VM-vært.