Ronaldo om historisk CL-sejr: Det er fantastisk

Cristiano Ronaldo scorede to mål i finalen, og det betyder, at han er turneringens topscorer for femte år i træk.

Lørdag aften vandt Real Madrid Champions League-finalen 4-1 over Juventus, og det er andet år i træk, at Real Madrid vinder turneringen.

- Det er fantastisk - endnu en fantastisk sæson.

- At slutte sæsonen med at vinde Champions League og sætte rekord. Jeg er meget glad, siger Ronaldo ifølge uefa.com efter kampen.

Med aftenens mål nåede han op på 12 scoringer i denne sæson i turneringen, og det er et enkelt mål mere end Barcelonas Lionel Messi har præsteret i denne sæson.

En anden af Real Madrids store spillere i finalen var spanieren Isco.

Han har haft nogle forrygende måneder for Real Madrid, og kronen på værket var endnu et Champions League-trofæ.

Men han erkender dog, at det holdt hårdt for spanierne i første halvleg, hvor Juventus havde overtaget.

- Første halvleg var svær mod et stærkt hold. I anden halvleg så vi det bedste, Real Madrid har spillet hele sæsonen, siger Isco.

I anden halvleg kom Real Madrid længere frem på banen og scorede de tre sidste mål.

Isco har spillet meget på det seneste, da Gareth Bale har været skadet længe.

Waliseren var dog blevet klar til aftenens kamp, men han indledte opgøret på bænken, inden han blev skiftet ind i anden halvleg.

Kampen blev spillet i Cardiff, som er Bales fødeby, og han var efter kampen glad for, at han blev sin skade kvit til finalen på sin "hjemmebane".

- Sikke en fantastisk scene. Byen har gjort et fantastisk stykke arbejde i forbindelse med at være vært for denne store begivenhed.

- At vinde hjemme er en fantastisk følelse. Det har været en hård sæson, og jeg har arbejdet stenhårdt for at blive klar. Dette er min belønning. Vi har skrevet historie, og vi vil nu nyde dette øjeblik, siger Bale ifølge uefa.com.

Bale scorede i sidste års finale, som Real Madrid vandt over bysbørnene fra Atlético Madrid.