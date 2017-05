Ronaldo langer ud efter kritikere: Jeg er ingen djævel

Efter kampen i sidste spillerunde af den bedste spanske fodboldrække benyttede Ronaldo lejligheden til at lange ud efter sine kritikere.

I forbindelse med onsdagens 4-1-sejr ude over Celta Vigo blev portugiseren kritiseret for at have gestikuleret hånligt over for modspilleren Gustavo Cabral.

Spanske medier tolkede det, som om at Ronaldo antydede, at Barcelona havde lovet Celta-spillerne en økonomisk bonus, hvis de kunne spænde ben for Real Madrid.

- Folk siger ting om mig uden at vide noget, og det generer mig. Medierne siger dårlige ting om mig ude at kende sandheden.

- Jeg er ikke nogen helgen, men jeg er heller ikke en djævel, som mange folk mener, jeg er.

- Jeg bryder mig ikke om den slags, fordi jeg har en familie. Jeg har en mor og en søn, og jeg kan ikke lide, at de siger dumme ting om mig, siger Ronaldo ifølge AFP.

1-0-målet mod Malaga på La Rosaleda var Ronaldos scoring nummer 14 i de seneste ni kampe på tværs af alle turneringer.

Og han var i lidt bedre humør, da han evaluerede Real Madrids 33. mesterskab i historien.

- Jeg har forberedt mig for at være i topform i slutningen af sæsonen.

- Jeg har hjulpet mit hold med mine mål, mine beslutninger, og det er jeg glad for, siger Ronaldo.

Real Madrid skal i sæsonens sidste kamp møde Juventus i Champions League-finalen 3. juni i Cardiff.