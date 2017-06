Ronaldo holder Real Madrids præsident hen i spænding

Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har endnu ikke talt med Cristiano Ronaldo om portugiserens fremtid i klubben. Pérez regner dog med at gøre det efter afslutningen på Confederations Cup.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at Cristiano Ronaldo er Real Madrid-spiller, siger Pérez mandag til radiostationen Onda Cero efter at være blevet genvalgt som præsident.

- Åbenbart er der sket et eller andet, som har påvirket ham. Jeg er sikker på, at han vil fortælle os, og så må vi se.

Den 32-årige Ronaldo hævdes at være på vej væk fra klubben, der i den forgange sæson vandt både mesterskabet og Champions League, som følge af anklager om skattesnyd.

- Jeg forlader Madrid. Jeg har bestemt mig. Der er ingen vej tilbage.

Sådan har Cristiano Ronaldo ifølge fredagens udgave af den spanske sportsavis Marca sagt til holdkammerater på det portugisiske fodboldlandshold, der er samlet i Rusland for at spille Confederations Cup.

Tidligere fredag berettede den portugisiske sportsavis A Bola, at stjernespilleren har meddelt Real Madrid-ledelsen, at han ønsker at blive solgt.

Angiveligt skyldes det beskyldninger om skatteunddragelser. En spansk anklager har sigtet Ronaldo for at have ført millioner af euro uden om skattesystemet, hvilket han benægter.

De seneste dage er Ronaldo blevet sat i forbindelse med et skifte til Paris Saint-Germain eller Manchester United.

Der har også været spekulationer om, at historierne i Marca og A Bola er "plantet" med den bagtanke at få en endnu mere lukrativ kontrakt i Real Madrid.

Men penge er ifølge Florentino Pérez ikke Ronaldos drivkraft.

- Han ønsker bare at være den bedste spiller i verden. Hvis Cristiano ønsker at forlade Real Madrid, så er det ikke for pengenes skyld, siger Pérez.

Præsidenten oplyser også, han ikke har modtaget købstilbud på Ronaldo.

Der har heller ikke været henvendelser om angriberen Alvaro Morata eller midtbanespilleren James Rodríguez, der begge er blevet sat i forbindelse med Manchester United.