Ronaldo glæder sig til speciel kamp mod Sporting

Når Real Madrids Cristiano Ronaldo onsdag løber på banen til kampen mod Sporting Lissabon i Champions League-gruppespillet, står han over for den klub, han tilbragte størstedelen af sine ungdomsår i.

- Det er en speciel kamp, det er et specielt hold. Jeg håbede at trække Sporting igen. At spille mod Sporting igen er et privilegium for mig.

- Det betyder meget for mig. Det er det hold, der har formet mig, og som jeg har i mit hjerte. Men jeg spiller for Real Madrid nu.

- Det er den klub, jeg skal forsvare, og som jeg elsker. Det er derfor, jeg vil vinde, siger Ronaldo til uefa.com.

31-årige Ronaldo vandt i sommer EM-titlen med Portugal. Han måtte udgå med en skade i finalen og var derefter ude i næsten to måneder.

Lørdag fik han comeback i 5-2-sejren over Osasuna i den bedste spanske fodboldrække. Ronaldo fik 66 minutter på banen og nettede en enkelt gang.

Kampen spilles klokken 20.45 på Santiago Bernabeu. Samtidig spiller Legia Warszawa mod Dortmund i gruppe F's anden kamp.