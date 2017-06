Ronaldo forlader Confederations Cup for at se tvillinger

I søndagens bronzekamp mod enten Tyskland eller Mexico kommer de portugisiske europamestre til at klare sig uden Cristiano Ronaldo, for superstjernen er rejst hjem.

Real Madrid-spilleren fortæller på sin Facebook-side til sine cirka 120 millioner følgere, at det skyldes lykkelige omstændigheder.

Cristiano Ronaldo blev for nylig far til tvillinger, hvilket indtil nu har været en offentlig hemmelighed.

- Jeg er meget lykkelig for, at jeg for første gang kan være sammen med mine børn, skriver portugiseren, der har fået to sønner.

Han har i forvejen en søn på syv år.

Cristiano Ronaldo har været med det portugisiske landshold til Confederations Cup i Rusland, selv om han altså er blevet far til to sønner undervejs.

Men efter nederlaget til Chile har Det Portugisiske Fodboldforbund givet ham lov til at forlade turneringen. Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

- Eftersom vores mål om at vinde Confederations Cup ikke længere er opnåeligt, forstår forbundets præsident og landstræneren, at de bliver nødt til at lade spilleren (Cristiano Ronaldo, red.) tage afsted, så han kan være sammen med sine børn, meddeler forbundet.