Ronaldo: Juventus-møde vil ligne Atlético-finaler

For tredje gang på fire sæsoner skal superstjernen Cristiano Ronaldo lørdag forsøge at føre Real Madrid til tops i en Champions League-finale, når klubben i Cardiff møder italienske Juventus.

- Juventus har et fremragende hold, og det er ingen tilfældighed, at det er nået frem til finalen. Holdet vil gerne sidde tæt på sin modstander, nøjagtig ligesom Atlético Madrid, siger Cristiano Ronaldo til Uefa.com og uddyber:

- Finalen vil komme til at minde meget om finalerne mod Atlético. Begge hold vil forsøge at udnytte modstanderens fejl, og holdet, der laver færrest, vil formentlig vinde.

- Juventus har en god firebackkæde, men alle forsvar har svagheder. Vi skal finde deres svage punkter og udnytte dem til at score, lyder det fra Ronaldo.

Han vurderer, at træner Zinedine Zidanes evner til at rotere mellem spillerne har været en hovedfaktor for, at holdet både har vundet mesterskabet i Spanien og nu også står i Champions League-finalen.

- Jeg synes, at Zidane har brugt truppen intelligent. Det er ikke nemt, da alle gerne vil spille meget. Han har formået at bruge alle spillere og give hvile til nøglespillere, der normalt starter inde, forklarer portugiseren.

Med en sejr lørdag aften vinder Real Madrid Europas fineste klubturnering for 12. gang, mens Juventus har mulighed for at hæve pokalen for tredje gang.

Der er kickoff i Cardiff klokken 20.45.