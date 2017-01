Roma og Napoli haler ind på Juventus i Serie A

Både AS Roma og Napoli sejrede i den italienske Serie A og lagde dermed en smule pres på topholdet Juventus.

Roma imponerede mest ved at vinde 1-0 i den svære udekamp mod Udinese.

Både AS Roma, Napoli og Lazio sejrede, og de er placeret som nummer to, tre og fire.

Det var den belgiske landsholdsspiller Radja Nainggolan, som scorede Romas eneste mål.

Nainggolan viste fornem teknik, da midtbanespilleren med en helflugter scorede målet til 1-0 efter 12 minutter.

Fem minutter senere brændte Roma-angriberen Edin Dzeko et straffespark ved at brage bolden langt over mål.

Derfor endte der med at være spænding om resultatet i resten af kampen i Udine, men der blev ikke scoret mere.

Napoli vandt en sikker 3-1-sejr hjemme over Pescara. Alle målene blev scoret i anden halvleg.

Lorenzo Tonelli bragte napolitanerne foran 1-0 efter 47 minutter, og tre minutter senere fordoblede Marek Hamsik føringen.

Efter 86 minutter øgede den belgiske landsholdsspiller Dries Mertens til 3-0, inden Pescaras Gianluca Caprari fik pyntet lidt på resultatet med et mål på straffespark dybt inde i overtiden.

Lazio var i lidt større problemer, da holdet kom bagud 0-1 efter 21 minutter i hjemmekampen mod Atalanta. Andrea Petagna scorede målet.

Men Sergej Milinkovic-Savic fik udlignet for Lazio kort inden pausen, og efter 68 minutter stod angriberen Ciro Immobile for det afgørende mål til 2-1 på et straffespark.

Det var i øvrigt skuffende at se, hvor få tilskuere der var mødt frem til kampen i Rom. Tilskuerpladserne stod gabende tomme på det meste af stadion.

Juventus, som senere søndag gæster Fiorentina, fører ligaen med 45 point efter 18 kampe.

Roma er nummer to med 44 point efter 20 kampe. Napoli har 41 point på tredjepladsen, mens Lazio følger lige efter med 40 point.