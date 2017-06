Roma henter gammel kending som cheftræner

Cheftræner Luciano Spalletti sagde farvel til vicemestrene efter den netop overståede sæson for at tage til Inter, og han bliver afløst af en mand med en fortid i klubben.

Det bliver Eusebio Di Francesco, der overtager det ledige trænersæde i fodboldklubben AS Roma.

- Jeg er meget glad for at komme tilbage til Roma og træne det hold, der altid har betydet meget for mig, siger Eusebio Di Francesco ifølge Football Italia.

Den 47-årige træner spillede for Roma fra 1997 til 2001.

I 2001 var han med i truppen, da klubben blev italiensk mester for tredje gang, klubbens seneste mesterskab.

Eusebio Di Francesco har siden 2012 stået i spidsen for Sassuolo, dog med en lille pause i begyndelsen af 2014, da klubben fyrede ham for siden hurtigt at genansætte ham.

Sassuolo blev nummer 12 i den italienske Serie A i den forgangne sæson.

Roma skal som nummer to i ligaen deltage i Champions League-gruppespillet i næste sæson.