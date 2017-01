Roger Federer svarer igen på hård timeout-kritik

Den tidligere australske tennisspiller Pat Cash beskylder Roger Federer for at udnytte medical timeouts.

Den tidligere australske tennisspiller og vinder af Wimbledon Pat Cash langer således ud efter Federer for at have kaldt medical timeouts på afgørende tidspunkter i turneringen.

Federer bad om en medical timeout forud for femte sæt i både semifinalen mod Stanislas Wawrinka og i finalen mod Rafael Nadal.

- Du kan ikke bare stoppe et maraton, hvis du er træt. Jeg kan ikke understrege nok, hvor slemt det her er blevet håndteret af lægestaben i løbet af hele turneringen, siger Pat Cash til BBC.

- Det er forkert, forkert og forkert. Det er snyd, og det bliver tilladt.

Federer, der søndag vandt finalen over Nadal ved årets første grand slam-turnering, forstår dog ikke meget af den hårde kritik.

- Jeg synes heller ikke, at vi skal udnytte systemet, og det har jeg også levet efter de seneste 20 år. Så jeg synes, at det er en overreaktion at begynde at kritisere, lyder det fra den schweiziske storspiller.

Han siger, at han havde oplevet problemer med et af sine ben flere gange i løbet af turneringen, og at han derfor valgte at bede om behandling.

- Efter at Wawrinka tog en medical timeout (i semifinalen, red.), så mente jeg også, at jeg kunne tage en for at se, om massage ville hjælpe, siger Federer.

Sejren ved Australian Open var den 18. grand slam-triumf for 35-årige Federer, der dermed er den ældste mandlige grand slam-vinder siden 1972.