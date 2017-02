Roger Federer har rundet 35 r, men han forventer at spille adskillige sæsoner endnu.

Roger Federer parkerer spekulationer om karrierestop

Schweizeren har tirsdag indgået en aftale om at spille Swiss Open frem til og med 2019.

Tirsdag har Federer indgået en aftale om at spille indendørsturneringen Swiss Open i sit hjemland frem til og med 2019-udgaven. Til den tid vil Federer være 38 år.

Tennisfænomenet Roger Federer går ikke med planer om at lægge ketsjeren på hylden i den nærmeste fremtid.

- Jeg kan ikke vente med at steppe uden foran mine fans igen. At spille i Basel er altid et af sæsonens højdepunkter, siger Federer.

Med den langvarige kontrakt med ATP-turneringen maner han eksperters spekulationer om et karrierestop til jorden.

Efter et skadesplaget 2016 for Federer var det en udbredt vurdering i tennismiljøet, at schweizeren efterhånden synes på vej mod en afskedsturné.

Derfor kom det også bag på mange, at han i januar vandt årets første grand slam-turnering, da han besejrede Rafael Nadal i Australian Open-finalen.

Ved den lejlighed blev han tidernes næstældste til at vinde en grand slam-titel. Dem har han vundet 18 af i karrieren.