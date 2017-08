Roere finder ny sportschef hos bueskytter

Roerne skal have ny sportschef. Det bliver Finn Trærup-Hansen, som tiltræder som ny sportschef hos Dansk Forening for Rosport 1. september.

Han slog for alvor sit navn fast som sportschef i Badminton Danmark, hvor han i en 12-årig periode var med til at hente fire OL-medaljer samt Thomas Cup-trofæet ved hold-VM for herrer i 2016.

Nu glæder Finn Trærup-Hansen sig til at udvikle roerne i landsholdets hovedsæde i Danmarks Rocenter i Bagsværd.

- Jeg ser frem til at bidrage til den videre udvikling af dansk roning. Det er en sport, der er velorganiseret med en god talentudvikling, og som står over for nye udfordringer.

- Omorganisering efter Guldfireren, ombygningen af Danmarks Rocenter og arbejdet med at videreudvikle gruppen af talentfulde unge roere, der har klaret sig godt ved U23 VM.

- Dertil kommer det fortløbende arbejde med at pleje den røde tråd fra klub, kraftcentre til landshold, siger Finn Trærup-Hansen i en pressemeddelelse.

Han afløser Lars Christensen, der efter 15 år i Danmarks Rocenter begynder en ny rolle som sportsmanager hos Team Danmark.

- Jeg er godt klar over, at det er en tung arv at løfte efter Lars Christensens mangeårige indsats.

- Men jeg håber, at jeg med mine erfaringer i elitesport i andre idrætter kan bringe et frisk pust til rosporten, siger Finn Trærup-Hansen.

Formanden for Dansk Forening for Rosport, Henning Bay, er taknemmelig for, at Danmarks Rocenter får en erfaren idrætsleder som sportschef.

- Dansk Roning får nu glæde af Finns store erfaring med idrætsledelse på højt internationalt niveau herunder deltagelse i OL samt et indgående kendskab til talentudvikling i to verdensklasseforbund.

- Hans mangeårige meritter vidner om en stor kapacitet, som er en lækkerbisken for alle forbund, siger Henning Bay.