Rønnow: Jeg skal til udlandet for at true Schmeichel

Statistisk set har Frederik Rønnow intet at skamme sig over i sammenligning med landsholdets sædvanlige førstekeeper, Kasper Schmeichel.

Men han ved, at han kun er mellem stængerne i lørdagens kamp mod Kasakhstan, fordi Schmeichel er skadet. Og selv ikke endnu en god landskamp vil umiddelbart kunne ændre ved hierarkiet.

- Kasper har gjort det godt både på klub- og landsholdet, men jeg stiller mig ikke tilfreds med, at Kasper er nummer et.

- Jeg er dog også realistisk. Jeg ved, at det kræver, at jeg tager nogle skridt i min karriere, før jeg er der, siger Frederik Rønnow.

Det næste skridt er at bytte jobbet i Brøndby ud med en tilsvarende tjans i en større liga i udlandet.

Og i Rønnows hoved skal det klubskifte meget gerne komme i sommerens transfervindue.

- Jeg vil være så god, som jeg kan blive, og så skal jeg også presse mig selv. Jeg er ved at have et niveau nu, der gør, at jeg er klar til at tage til en anden liga.

- Jeg synes selv, jeg har spillet på et højt niveau i min Brøndby-tid, og foråret er vel den bedste halvsæson, jeg har stået. Det kan være, at det er ved at være tiden, siger Frederik Rønnow.

De færreste har været i tvivl om hans potentiale, siden han slog igennem som helt ung på Horsens' superligahold.

Men den seks år ældre Schmeichel har større erfaring og har fordel af at blive presset til det yderste til hverdag hos Leicester i Premier League.

- Målmandsspillet er lidt specielt. Man kan sagtens som markspiller være 18 år og så være foran en på 25. Men som målmand er det sjældent, at man kommer ind som helt ung.

- Kasper har noget erfaring fra større ligaer og internationalt, som jeg mangler, men det tror jeg på, at jeg får i de kommende år, siger Frederik Rønnow.