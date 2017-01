Rodgers nærmer sig historiens største NFL-legender

Green Bay Packers-quarterback Aaron Rodgers er storspillende, og eksperter står i kø for at hylde ham.

- Jeg tror på, at vi kan klatre til tops i stillingen. Det gør jeg virkelig, lød det.

Otte sejre senere er Atlanta Falcons på søndag den sidste sten på vejen hen mod den Super Bowl, som Green Bay senest nåede frem til i 2011 - med sejr til følge.

De otte sejre er kommet i stand via fantastisk angrebsspil anført af en Aaron Rodgers på et niveau, som sjældent, måske aldrig er set tidligere.

Senest i den svære udekamp mod Dallas Cowboys, hvor Rodgers med sin indsats fik de fleste NFL-eksperter til at måbe.

- Når jeg ser Aaron Rodgers, kan jeg ikke lade være med at tænke på Michael Jordan, skriver eksperten Adam Schein på nfl.com om sammenligningen med historiens største basketballegende.

- Rodgers er MANDEN. Han trodser logik, laver ikoniske spil, så man taber kæben og gør ting, som andre quarterbacks kun kan drømme om, lyder det videre fra Schein.

Men hvor god er Rodgers sammenlignet med de største quarterbacks i NFL-historien?

- Jeg tror ikke, der er nogen, som kan benægte, at han er med i en samtale om, hvem der er bedst - både lige nu og også historisk set, mener Anders Rune Jansen, NFL-ekspert hos TV3 Sport.

Med kun en enkelt Super Bowl-ring indtil videre halter Aaron Rodgers i den sammenhæng stadig efter andre af spillets største som Joe Montana, Peyton Manning, Tom Brady og Steve Young.

Men Rodgers har en kvalitet i sine kast, som ikke er set før.

- Han lægger uden problemer boldene på 50-60 yards uhyre præcist. Det er en spidskompetence, hvor han hæver sig over de andre store quarterbacks, mener Anders Rune Jansen.

Den holdning er han ikke ene om at have. I radioprogrammet SiriusXM Radio lød det for nylig fra den tidligere Super Bowl-vindende quarterback fra New York Giants Phil Simms:

- Aaron Rodgers er den dygtigste til at kaste i NFL's historie.

Kan han udnytte sit enestående talent til at sikre sig den anden Super Bowl-ring, vil han også på den konto nærme sig spillets største.

For at få chancen skal stærke Atlanta Falcons besejres søndag.

- Alting peger på, at Falcons bør vinde den kamp - lige bortset fra at Aaron Rodgers er der. For han er så god, at det er svært at gardere sig imod, siger Anders Rune Jansen.