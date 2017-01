Roda vrager dansk kantspiller efter et halvt år

David Boysen har spillet det meste af karrieren i Lyngby. Her spillede han fra 2011 til 2016 bortset fra en kort smuttur til Viborg.

I januar 2016 skiftede han til Brøndby på en kontrakt gældende for to et halvt år, men han nåede kun at spille for klubben i et halvt år, inden han i stedet rykkede til Roda, hvor det altså også blot blev til et ophold på et halvt år.

Boysen har 45 gange optrådt for diverse danske U-landshold.