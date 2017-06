Roberto Carlos afviser dopinganklager i tysk dokumentar

I en dokumentar, som endnu ikke er blevet vist af den tyske tv-kanal ARD, beskyldes Roberto Carlos for at være involveret i en dopingsag.

Den tidligere brasilianske fodboldspiller Roberto Carlos afviser anklager om, at han skulle have benyttet ulovlige stoffer i løbet af sin karriere.

I udsendelsen hævdes det, at brasilianske antidopingmyndigheder afleverede en rapport på 200 sider, hvor Roberto Carlos bliver sat i forbindelse med mulig brug af doping, til statsanklageren i 2015.

I dokumenterne skulle det stå beskrevet, hvordan den brasilianske læge Julio Cesar Alves hjalp topatleter - heriblandt Roberto Carlos - med at dope sig.

I en optagelse på skjult kamera skulle lægen selv have fortalt, hvordan han behandlede Roberto Carlos i en tidlig alder og blandt andet udviklede spillerens lårmuskler.

Lægen var berygtet for at være specialist i at manipulere med dopingprøver og skulle angiveligt have mødtes med Roberto Carlos få uger før VM i 2002.

Den tidligere Real Madrid-back kalder beskyldningerne for ekstremt svage og løgn, og han truer med at få sine advokater til at tage juridiske skridt mod den tyske tv-kanal.

- Jeg afviser på det kraftigste de uansvarlige beskyldninger fra den tyske tv-kanal ARD.

- Og jeg bekræfter endnu en gang, at jeg aldrig har benyttet nogen form for stoffer, som skulle give mig en fordel i forhold til mine kolleger, fortæller Roberto Carlos ifølge Reuters.

- I hele min karriere har jeg kæmpet for fairness og frem for alt loyalitet, lyder det fra Roberto Carlos.

Roberto Carlos, som i dag arbejder som direktør i Real Madrid, tilføjer følgende om dopinganklagerne:

- De løgnagtige beskyldninger imod mig er helt imod den måde, jeg tænker på. I en karriere, der varede i mere end 20 år, er jeg aldrig blevet testet positiv for noget præstationsfremmende stof.

44-årige Roberto Carlos vandt fire spanske mesterskaber samt Champions League tre gange med Real Madrid. Han vandt også VM med Brasilien i 2002.

Ud over Real Madrid nåede Roberto Carlos også at spille for Palmeiras og Corinthians i hjemlandet samt tyrkiske Fenerbahce.

Det er den tyske journalist Hajo Seppelt, som tidligere har været med til at afsløre omfattende doping i Rusland, som står bag dokumentaren.

Det Brasilianske Fodboldforbund er endnu ikke kommet med nogen kommentarer til sagen.