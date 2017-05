Riyad Mahrez beder Leicester om at blive solgt

Men nu skal det være slut, for Riyad Mahrez har bedt om at blive solgt. Det skriver Sky Sports, der offentliggør en længere skriftlig udtalelse fra Mahrez.

- Med min store respekt for klubben, har jeg tænkt mig at være ærlig og åben over for dem. Jeg har derfor informeret klubben om, at jeg føler, det er det rigtige tidspunkt for mig at komme videre, meddeler han i en skriftlig erklæring.

Efter mesterskabssæsonen var flere klubber ude efter den målfarlige algerier, der scorede 17 mål i mesterskabssæsonen. Dengang aftalte han med klubbens formand, at han skulle blive i klubben endnu en sæson.

- Jeg havde en god diskussion med formanden sidste sommer, og vi aftalte dengang, at jeg skulle blive endnu en sæson, for at jeg hjælpe klubben videre efter at have vundet mesterskabet. Samtidig skulle vi spille Champions League, skriver han videre.

Netop klubbens præstationer i Champions League var højdepunkterne i den netop afsluttede sæson, hvor Leicester havde store problemer i Premier League.

Undervejs fyrede Leicester blandt andet mestertræneren Claudio Ranieri.

- Jeg har haft de bedste fire år af min karriere i Leicester, og jeg har elsket hvert øjeblik. Jeg føler en enorm stolthed i det, vi har opnået i min tid i klubben, hvor kulminationen var mesterskabet, skriver han.

Før denne sæson skiftede en anden af klubbens store profiler fra mesterskabssæsonen, N'Golo Kanté, til Chelsea.

Også profiler som Kasper Schmeichel og Jamie Vardy har været rygtet væk fra Leicester.