Rivals sigøjnerkommentar giver Thomas Sørensen chancen

Nu står den 40-årige tidligere danske landsholdskeeper til at få spilletid i de kommende fem ligakampe, da Bouzanis har fået karantæne.

Thomas Sørensen har siddet på bænken i det meste af denne sæson, mens Dean Bouzanis har vogtet målet for Melbourne City i den bedste australske fodboldrække.

I weekendens derby mod Melbourne Victory kaldte Bouzanis en modspiller fra Albanien for "sigøjner". Den racistiske bemærkning blev afsløret på en tv-optagelse.

Det var den tidligere AC Horsens-angriber Besart Berisha, som i dag spiller for Melbourne Victory, som fik de hårde skældsord med på vejen.

Det takserede disciplinærkomitéen i Det Australske Fodboldforbund onsdag til, at 26-årige Bouzanis nu får en straf på fem spilledages karantæne.

- Du skal betragte dig selv som heldig at få den minimale straf under disse omstændigheder, siger John Marshall, komitéens formand, der på en høring understreger, at han ikke vil se gentagelser i fremtiden.

Bouzanis, der tidligere har været på kontrakt i Liverpool i fire sæsoner, har beklaget hændelsen over for Berisha.

Kampen blev også krydret med et rødt kort til Thomas Sørensens holdkammerat Tim Cahill, som var på vej til at blive indskiftet.

Men Cahill nåede at svine dommeren Chris Beath så meget til, at den tidligere Everton-angriber fik et rødt kort. Melbourne City tabte kampen med 1-2.