Rivaler kæmper direkte om sidste pladser i NFL's slutspil

Det bliver et regulært drama, når der skal spilles om de sidste slutspilspladser i verdens bedste lige for amerikansk fodbold, NFL.

Efter Detroit Lions' nederlag til Dallas Cowboys mandag aften lokal tid har begge hold ni sejre og seks nederlag.

Green Bay havde brug for et mindre mirakel for at komme i position til en plads blandt de bedste.

Tidligere på sæsonen havde holdet tabt fire kampe i træk, og den hæderkronede quarterback Aaron Rodgers havde store problemer.

Men Green Bay formåede at vende den dårlige stime, og med seks sejre i træk har holdet alle forudsætninger for at indløse billet til kampene i januar.

I AFC-konferencen, der er én af to konferencer i NFL, er alt afgjort. Her kommer New England Patriots, Oakland Raiders, Miami Dolphins, Kansas City Chiefs, Houston Texans og Pittsburgh Steelers videre til slutspillet.

I NFC-konferencen er der altså stadig en smule spænding tilbage. Dallas Cowboys' har haft en suveræn sæson og har sikret sig hjemmebanefordel helt til en eventuel Super Bowl.

Derudover er Atlanta Falcons, Seattle Seahawks og New York Giants klar til slutspillet.

Green Bay og Detroits kamp om en plads i det forjættede land kan blive endog rigtig spændende. Der er nemlig en risiko for, at taberen vil ryge helt ud af slutspillet.

Washington Redskins ligger nemlig i hælene på de to klubber, og holdet fra hovedstaden møder New York Giants i den regulære sæsons sidste kamp.

Vinder Washington kampen, så vil holdet komme i slutspillet, medmindre Green Bay og Detroit spiller uafgjort. Det sker sjældent i NFL, men det er for første gang i årtier sket hele to gange tidligere i årets sæson.

Også Tampa Bay Buccaneers har en teoretisk chance for en slutspilsplads, men det kræver en uendelig lang række meget specifikke resultater, hvis holdet fra Florida ikke skal på ferie efter sidste runde.