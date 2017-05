Ringkøbing Håndbold opruster med svensk powerkvinde

- Jeg har altid trænet for at blive spiller i en professionel klub, og drømmen har altid været Danmark, for det er en af verdens bedste og hårdeste ligaer.

- Det bliver en stor oplevelse og en stor udfordring i Ringkøbing Håndbold. Jeg synes, det er et godt hold, som viser meget holdmoral og hjerte.

- Håndbold er altid nummer ét for mig, og jeg elsker at træne og konkurrere med spillere, der føler det samme, siger Linnea Claeson til klubbens hjemmeside.

Foruden at spille håndbold kæmper Linnéa Claeson for kvinders rettigheder og mod sexchikane.

Hun har på Instagram oprettet kontoen "assholesonline", som lige nu har 190.000 følgere.

- Jeg når ud til personer, som ikke kalder sig feminister, til personer som ikke rigtigt har fattet det og ikke forstår, hvorfor det er vigtigt.

- Jeg har fundet en måde at anvende humor og alvor for at nå frem til de her mennesker. Det er vel den måde, jeg bidrager på, sagde Linnéa Claeson til TT i marts.

Linnea Claeson har været ni år i ligaklubben Skuru, og hun er klar til næste skridt.

- Alle i min familie er virkelig glade for min beslutning, og de synes, det er det helt rigtige, at jeg følger min drøm, og de ønsker mig alt det bedste.

- Jeg vil tage et nyt skridt i min karriere, og jeg tror på, man udvikler sig meget ved at skifte miljø, og det vil udvikle mig meget at omgås gode spillere både til træning og kampe, siger hun.

I Ringkøbing glæder man sig over at få tilgang af en venstrehåndet spiller.

- Det giver flere muligheder og bredde i det offensive spil. Og samtidig er hun en stærk forsvarsspiller, der kan spille flere forskellige pladser, siger Ringkøbing-formand Lars Buhl.