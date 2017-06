Richie Porte forlænger med BMC i Tour de France-optakt

Torsdag oplyser BMC, at Portes kontrakt er blevet forlænget. Det skete i tyske Düsseldorf, hvor Tour de France begynder lørdag.

Cykelstjernen Richie Porte fortsætter hos BMC, uanset hvordan det måtte gå i det forestående Tour de France, hvor Porte ventes at kunne køre med om den samlede sejr.

Det blev dog ikke oplyst, hvor længe kontrakten strækker sig.

Hold-direktør Jim Ochowicz udtalte, at aftalen bliver offentliggjort nu, for at den 32-årige Porte kan koncentrere sig fuldt ud om Tour de France.

Porte skiftede til BMC i 2016 efter at have været løjtnant og hjælper for Chris Froome hos Team Sky.

Netop Froome og Porte regnes som de to største favoritter i kampen om at køre i den gule trøje på sidste etape til Paris.

Mens Froome har vundet Touren tre gange, har Porte en femteplads fra sidste år som det bedste resultat i det franske grand tour-løb.