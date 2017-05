Rhein-Neckar vinder topkamp og er tæt på mesterskabet

Rhein-Neckar Löwen er snublende tæt på at blive tysk mester i håndbold for andet år i træk.

Rhein-Neckar Löwen førte 13-11 ved pausen og holdt hjemmeholdet bag sig i det meste af anden halvleg.

Med sejren har Rhein-Neckar Löwen 57 point for 31 kampe, tre point flere end Flensburg-Handewitt på andenpladsen.

Der resterer tre runder i Bundesligaen, men meget skal gå galt, hvis ikke Nikolaj Jacobsens hold skal genvinde titlen.

Mads Mensah Larsen scorede to mål for Rhein-Neckar Löwen, mens der som vanligt var mange danskere på scoringstavlen for hjemmeholdet.

Lasse Svan Hansen (fire mål), Anders Eggert (tre), Henrik Toft Hansen (to), Rasmus Lauge (to) og Thomas Mogensen (et) scorede for Flensburg-Handewitt, der også havde Anders Zachariassen og Kevin Møller på holdkortet.

Mesterskabet sidste år er Rhein-Neckar Löwens hidtil eneste.

Flensburg-Handewitt vandt klubbens eneste mesterskab tilbage i 2004.