Reservekører puster liv i dansk speedway i VM-grandprix

Semifinalen blev dog endestation for danskeren, der sluttede sidst i første semifinale.

Tai Woffinden løb med sejren i grandprixet. Samlet ligger briten på en fjerdeplads med 89 point. Jason Doyle fra Australien topper med 97 point.

Aftenen var renset for kendte danske navne, da de faste danske kørere var ude med skader.

Nicki Pedersen har været væk længe og er blevet afløst af Peter Kildemand i fem af de hidtidige syv grandprixer, men Kildemand er også ramt af en skade nu.

Det samme gælder den faste danske grandprixkører Niels-Kristian Iversen, og da VM-serien også er ramt af andre skader, måtte man dykke godt ned i reservestaben.

Derfor var der plads til Michael Jepsen Jensen i Gorzow som femtereserve og som eneste dansker.

Det var et lille plaster på såret for Jepsen Jensen, der for nylig missede at kvalificere sig til næste års VM-serie.

Reservernes reserve lagde ud med at vinde første heat fra yderbanen, og så var Jepsen Jensen ligesom godt i gang.

Polske Piotr Pawlicki måtte efterfølgende køres væk i ambulance efter et heftigt styrt i den skadesplagede VM-serie.

Den 25-årige dansker, der blev nummer fire i Gorzow i 2014, fik et point i sin anden start, og han hentede atter point i sit tredje heat, hvor Jepsen Jensen sluttede på andenpladsen.

Det duftede af en semifinale for reserven, men danskeren måtte notere sig nul point i sin fjerde start, og dermed skulle der scores point i det sidste heat for at nå en semifinale.

Her scorede Jepsen Jensen to point med en andenplads og det rakte til en plads blandt de otte sidste kørere.

Her måtte den danske reservekører notere sig en sidsteplads i semifinalen, og dermed var det slut i grandprixet.

Der resterer fire af sæsonens 12 grandprixer.

Næste grandprix køres i tyske Teterow 9. september.