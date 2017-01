René Tofts afløser: Tidlige udvisninger bremsede mig

Henrik Møllgaard ærgrer sig over to udvisninger mod Argentina, men er tilfreds med samarbejdet i forsvaret.

Og Møllgaard kom straks i fokus mod Argentina med to udvisninger, inden der var gået 18 minutter. For forsvarsspillere er den slags en penibel sag, fordi en tredje udvisning resulterer i diskvalifikation.

- Det er selvfølgelig en uheldig situation at stå i, at jeg ikke kunne dække op for fuld styrke i de sidste 45 minutter. Der var situationer, hvor jeg følte, at jeg blev nødt til at trække mig, siger Henrik Møllgaard.

- Første udvisning var forkert, den anden var god nok, og derfra var det selvfølgelig noget rigtig skidt, fordi da skulle jeg til at passe på, forklarer han.

Derudover er Paris-spilleren dog udmærket tilfreds med både sin egen indsats og samarbejdet med Henrik Toft Hansen i det centrale forsvar i kampen, som Danmark vandt med overbevisende 33-22.

- Ser man bort fra de to udvisninger, gik det faktisk godt. Det viste sig jo også, at argentinerne havde brændt alt krudtet af i det første kvarter eller 20 minutter.

- Mod sådan nogle modstandere bliver vi udfordret mand mod mand. De har ikke de store skytter, og det løste vi fint gennem hele kampen, siger Henrik Møllgaard.

Han står til en nøglerolle ved VM, hvis det ikke lykkes at få René Toft Hansen med i turneringen. I så fald vil Møllgaard utvivlsomt være fast starter i det danske forsvar i de kommende kampe.

Danmark spiller allerede igen lørdag aften mod Egypten.