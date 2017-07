Rekordmageren Federer vinder ottende Wimbledon-titel

Desværre blev finalen ikke den tætte kamp, som de fleste havde håbet på. En stærkt spillende Federer og en fodskade hos Cilic punkterede spændingen tidligt i kampen.

Kampen begyndte ellers tæt med et par hårde partier. Men midt i første sæt fik Federer brudt kroatens serv, og det banede vejen for en sætsejr på 6-3.

Kort inde i andet sæt begyndte problemerne at opstå for kroatiske Cilic. Han måtte have hjælp fra lægen ved stillingen 0-3, og udsigten til et alt for tidligt finalexit fik tårerne frem hos den syvendeseedede kroat.

Cilic genvandt fatningen og gik på banen igen. Sættet kunne han ikke gøre meget ved, og Federer cruisede sig til en sætsejr på 6-1.

Inden tredje sæts begyndelse modtog kroaten igen lægehjælp, og det virkede til at give ham ny energi.

Selv om Cilic kæmpede bravt og længe holdt serv, kunne han ikke stå imod presset fra en velspillende Federer, der lukkede kampen med en sætsejr på 6-4.

Med sejren har den rutinerede schweizer nu vundet 19 grandslam-titler i karrieren, og det er samtidig hans anden grandslam-titel i år. Tidligere på sæsonen vandt Federer Australian Open.

Samtidig er Federer nu den ældste herrespiller, der har vundet Wimbledon, siden tennis blev professionelt i 1968.

Ikke siden dengang har en spiller over 35 år vundet den prestigefyldte turnering, men den side i historiebøgerne står Federers navn nu også på.