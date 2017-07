Rekord-Kittel forsøger at glemme den grønne trøje

Men Kittel vil ikke hvile på laurbærrene, og derfor forsøger han at glemme de grønne farver, han spurter sejre hjem i.

- Jeg kan bedst lide at lade som om, jeg ikke har den grønne trøje på, for jeg skal hele tiden være skarp og tænke på pointene, siger Kittel.

Den formodet værste rival til den grønne trøje, Peter Sagan (Bora), blev udelukket på 4. etape, men en anden rytter kan forsøge at gøre som Sagan med at samle mange point ved at gå i udbrud.

Men det får ikke Kittel til at skifte taktik i jagten på at ende med den grønne pointtrøje i Paris.

- Michael Matthews var i udbrud søndag, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er ikke en overraskelse, at han er stærk nok til at gøre det. Men jeg er nødt til at gøre mit arbejde på de flade etaper og håbe, at det er nok, siger Kittel.

Til gengæld ser han også ud til at være helt suveræn i massespurterne, og selvtilliden lyser ud af ham.

- Jeg er den stærkeste udgave af Marcel nogensinde. Jeg har aldrig følt mig stærkere, siger han.

Tyskeren har 275 point i kampen om den grønne trøje på nuværende tidspunkt, og tirsdag slog han samtidig Erik Zabels rekord for flest tyske etapesejre i Touren. Kittel har nu 13.