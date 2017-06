Regnvejr afbryder Wozniackis kamp i French Open

Regnvejr og begyndende mørke over Roland Garros-anlægget i Paris fik arrangørerne til at afbryde forestillingen i andet sæt. Kampen skal nu færdigspilles lørdag.

Afbrydelsen kommer næppe ubelejligt for danskeren, der var bagud med 2-5 i andet sæt, da kampen blev stoppet.

Wozniacki havde ellers vundet første sæt i overbevisende stil med 6-2. Den tidligere verdensetter skulle dog bruge et par partier, før hun for alvor kom op i gear efter en dag med lang ventetid.

Bellis bragte sig foran med 2-0, men det blev de eneste point, amerikaneren fik med sig fra første sæt, hvor Wozniacki fuldstændig overtog styringen og vandt seks partier på stribe.

18-årige Bellis lod sig dog ikke slå ud og kom ud til andet sæt med fornyet mod.

Hun brød tidligt Wozniackis serv og bragte sig foran både 3-1 og 4-2. Wozniacki begyndte at sjuske, og et par uprovokerede fejl var medvirkende til, at Bellis brød hendes serv rent og kom på 5-2.

Danskeren klagede undervejs over, at det var ved at blive for mørkt over Paris og ville have kampen udsat til lørdag, men fik i første omgang ikke medhold af arrangørerne.

Da det kort efter begyndte at dryppe, blev situationen igen taget op til overvejelse, og denne gang blev spillerne sendt til omklædning.

Nu kan Wozniacki få en nats søvn, inden hun skal tilbage på det parisiske grus og forsøge at stoppe den stime, den unge amerikaner var kommet ind i i andet sæt.

Hvis Wozniacki vinder kampen, skal hun i ottendedelsfinalen op imod den erfarne russer Svetlana Kuznetsova.