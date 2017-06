Regn gør onsdag til herrernes store kvartfinaledag

Klokken 11.00 skydes spillet i gang, og der bliver nok at svælge sig i, da alle fire kvartfinaler hos herrerne spilles onsdag.

Tenniselskere skal tidligere på banen end normalt onsdag, hvis man ønsker at få det hele med ved grand slam-turneringen French Open.

Det skyldes, at regnvejr tirsdag forstyrrede det planlagte program i Paris, hvor to kvartfinaler derfor måtte udsættes.

Det gjaldt Novak Djokovic' møde med Dominic Thiem, som skulle have været spillet på banen, hvor Caroline Wozniacki efter flere udsættelser endte med at tabe til lettiske Jelena Ostapenko sent tirsdag aften.

Derfor måtte den forsvarende mester hos herrerne vente med at møde Thiem, der er seedet som nummer seks, til onsdag.

Også Rafael Nadal skulle have været i kamp tirsdag mod sin landsmand Pablo Carreño Busta, men også dette opgør måtte udsættes.

Ud over de to udsatte kvartfinaler, så spilles de to planlagte kvartfinaler også onsdag.

Her skal verdensetteren Andy Murray møde Kei Nishikori, mens Stanislas Wawrinka møder Marin Cilic.

Ud over opgøret mellem Caroline Wozniacki og Jelena Ostapenko, så var også kvindernes anden kvartfinale tirsdag mellem schweiziske Timea Bacsinszky og franske Kristina Mladenovic flere gange afbrudt.

Her endte Bacsinszky dog med at sejre 6-4, 6-4, og hun møder dermed Jelena Ostapenko i kvindernes ene semifinale.