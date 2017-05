Regin om første VM-sejr: Endelig havde vi heldet med os

Efter nogle hårde dage, hvor de danske spillere har følt sig forfulgt af uheld og modgang, vendte lykken i straffekonkurrencen mod slovakkerne, og Morten Greens afgørende scoring kan blive et moralsk boost for holdet.

4-3-sejren efter straffeslag over Slovakiet tirsdag aften kan betyde mere end to point for det danske ishockeylandshold.

- I princippet kunne vi have smidt det hele. Tingene hopper ikke rigtigt vores vej i denne turnering, så det er lækkert, at det vendte lidt til sidst, siger Regin.

Danmark førte 3-0 efter anden periode og så på det tidspunkt ud til at være på vej til tre sikre point.

Men Slovakiet skulle kun bruge 12 minutter på at indhente føringen, og derfra blev det en ren nervekamp.

- Det vigtigste var, at vi fik en sejr og fik lov at høre nationalsangen. På en eller anden måde har dette VM fået en negativ vinkel for os, siger Peter Regin.

Sejren betyder dog ikke, at alting er i den skønneste orden i VM-lejren.

Der vil utvivlsomt blive talt om undertalsspil på den kampfri onsdag, for Danmark har allerede indkasseret seks mål, når modstanderne har været i powerplay.

Kun Italien er dårligere i det regnskab.

- Vi gør et eller andet forkert i undertal i denne turnering, for alt går ind. Det bliver vi nødt til at blive ved med at arbejde på, siger Peter Regin.

Danmark spiller igen på torsdag, hvor holdet skal op imod Rusland.