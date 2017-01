Real Madrid trækker fra i toppen af Primera Division

Søndag smed konkurrenterne Barcelona og Sevilla point, og det udnyttede Real Madrid til at bringe sig foran med fire point til de to klubber ved selv at vinde 3-0 hjemme over Real Sociedad.

Barcelona spillede 1-1 ude mod Real Betis. Senere tabte Sevilla 1-3 ude mod Espanyol efter en hård start. Efter et minut begik Sevilla straffespark og fik en mand vist ud.

Real Madrid har tilmed spillet en kamp færre end de to konkurrenter.

Gæsterne Real Sociedad bed godt fra sig i første halvleg på Santiago Bernabeu, men holdet måtte alligevel indkassere kampens første mål.

Efter 38 minutter scorede Mateo Kovacic på oplæg fra Cristiano Ronaldo. Det var Real Madrids første afslutning inden for målrammen i kampen.

Fem minutter inde i anden halvleg var rollerne byttet om. Denne gang fandt Kovacic Ronaldo i dybden.

Portugiseren udnyttede kækt det gode tilbud, da han chippede bolden over fremadstormende Geronimo Rulli i Sociedad-målet

Muligheden for at skabe spænding led et knæk, da Real Sociedad med 17 minutter tilbage af kampen blev reduceret til ti mand.

Inigo Martinez kom alt for sent, da han ville tackle Casemiro, og der var ingen anden udvej for dommer Mario Lopez end at give forsvarsspilleren gult kort nummer to

Siden belejrede Real Madrid gæsternes banehalvdel, og det udmøntede sig også i en 3-0-scoring. Alvaro Morata scorede med hovedet efter et indlæg fra Lucas Vazquez.