Real Madrid køber ind i Atlético for første gang i 17 år

- Jeg er meget spændt og glad for at være skiftet til den bedste klub i verden, siger Theo Hernández.

- Jeg vil gerne takke tilhængerne for den støtte, de har givet mig. Der var mange klubber, der ønskede mig, men min bedste mulighed var at tage til Real Madrid for at fortsætte min udvikling.

Atlético prøvede at holde på deres forsvarsspiller, der sidste sæson spillede en god sæson, da han var udlånt til Alaves, men spilleren selv ønskede ikke at blive.

Theo Hernández er lillebror til Lucas Hernández, der også spiller i Atlético Madrid. Udsigten til at skulle stå ansigt til ansigt med sin bror i den rivaliserende Madrid-klub er dog ikke noget, der skræmmer.

- Det vil være helt normalt, det vil ikke blive krig, siger Theo Hernández.

Spanske medier skriver, at man i Atlético er frustrerede over, at Real Madrid er løbet med en af klubbens mest lovende spillere, som angiveligt sælges for 222 millioner kroner.