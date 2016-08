Real Madrid-boss: Vores trup er umulig at forbedre

Præsidenten i den spanske storklub Real Madrid, Florentino Pérez, insisterer på - kort før transfervinduet lukker - at det ikke kan lade sig gøre at forbedre Champions League-vindernes trup. Det skriver AFP.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at klubben har haft et meget stille transfervindue, hvilket ikke plejer at ligne klubben, der i de seneste år har smidt milliarder af kroner på bordet for at sikre sig spillere som Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og James Rodríguez.

Det eneste indkøb, som klubben har foretaget i denne sæson, er tilbagekøbet af Alvaro Morata fra Juventus for cirka 30 millioner euro, hvilket svarer til omtrent 223 millioner kroner.

- Vi har vundet den europæiske Super Cup og de første to kampe i Primera Division, siger Perez om klubbens optimale sportslige udbytte i starten af den nye sæson.

Klubben har anket et etårigt forbud fra fodboldforbundet Fifa mod at skrive kontrakt med nye spillere.

Derfor må klubben gerne handle i dette transfervindue, men skulle anken blive afvist, risikerer Real Madrid, at klubben ikke må registrere nye spillere fra midnat onsdag og frem til januar 2018.

Klubbens cheftræner, Zinedine Zidane, antydede tidligt i transfervinduet, at Real Madrid ikke ville gøre det store væsen af sig i dette transfervindue.

Efter at Zidane nu har hentet endnu et Champions League-trofæ til klubben, er det hans opgave at vise, at han også er i stand til at vinde det spanske mesterskab. Det er et ansvar, præsidenten trygt lægger på franskmandens skuldre.

- Zidane, hans trænerstab og spillerne er meget bevidste om deres ansvar, og de vil gerne vise, hvad de er i stand til, siger Perez.