Crystal Palace-manager Sam Allardyce er sur over kampprogrammet i Premier League.

Rasende Allardyce: Turneringsplanlæggere bør fyres

Den nye Crystal Palace-manager er fortørnet over at skulle sende sit hold i kamp igen efter to døgns pause.

Den kontroversielle manager for Crystal Palace er ikke bleg for at melde hårdt ud, og nu langer Allardyce ud efter de ansvarlige planlæggere af turneringsprogrammet i Premier League.

Sam Allardyce er for alvor stemplet ind i engelsk fodbold igen.

De burde ganske enkelt fyres ifølge den forhenværende engelske landstræner.

- Spillerne har ikke tid nok til at restituere. Jeg ved ikke, hvem der laver programmet, men de burde fyres.

- Swansea spillede lørdag, så de har 24 timer mere end os (til restitution, red.). Det er unfair, lyder det fra Sam Allardyce.

Søndag tabte Crystal Palace 0-2 ude til Arsenal, og dermed har Allardyce stået i spidsen for holdet i to opgør uden sejr, siden han tog over efter fyrede Alan Pardew.

Crystal Palace ligger fjerdesidst i ligaen og holder snuden lige over nedrykningsstregen med 16 point.

Crystal Palace har blot hentet fire sejre, mens fire kampe er spillet uafgjort, og det er blevet til 11 nederlag i denne sæson indtil nu.

Tirsdag gælder det så mødet med bundproppen Swansea i et særdeles vigtigt bundopgør.

Swansea har 12 point på sidstepladsen, og det ligner et drabeligt slagsmål om vigtige point i en periode, hvor kampene kommer dumpende lige oveni hinanden i England.

Allardyce er godt klar over, at det er mod de andre hold i den tunge ende, at Palace skal levere varen.

Han valgte da også at spare flere profiler i løbet af anden halvleg mod Arsenal, da han udskiftede Yohan Cabaye, Christian Benteke og Andros Townsend.

- Vores sæson bliver ikke defineret af resultaterne mod holdene i top-6.

- Det er, hvad der sker, når vi møder bundhold i ligaen, som vil blive den afgørende faktor i forhold til, om vi kommer væk fra bunden, siger Allardyce.

Den rutinerede manager tog over i klubben med en klar mission om at undgå nedrykning efter den dårlige indledning på sæsonen.

Allardyce blev fyret fra jobbet som engelsk landstræner for nogle måneder siden efter blot en enkelt kamp i spidsen for England.

Det skete, da avisen The Telegraph med skjult kamera afslørede den 62-årige englænder i at have opfordret til brud på transferreglerne hos Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Crystal Palace tager imod Swansea tirsdag klokken 21.

/Reuters