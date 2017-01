Randers udlejer sydafrikansk problembarn

Mandla Masango er færdig i Randers. Angriberen udlejes i et halvt år, og planen er, at han sælges til sommer.

Masango har ikke fået spilletid i Randers siden slutningen af juli. Her udtrykte spilleren og hans daværende agent, Buddy Farah, at han gerne ville skifte klub.

Det gik Randers ikke med til, og Masango nægtede at træne i seks uger. Siden trænede han med klubbens ungdomshold.

I Randers glæder sportschef Ole Nielsen sig over, at Masango er blevet udlejet.

- Vi har stået fast i det sidste halve år for at vise, at en spiller ikke bare kan diktere slagets gang over for sin klub, og at man skal respektere de aftaler, man indgår.

- Men vi skal også videre, og lige nu er der ingen, der vinder på, at Mandla ikke spiller.

- Mandla har strakt sig langt for at få det her til at ske, og med lejeaftalen håber vi, at han kan få gang i karrieren igen og gøre sig attraktiv i forhold til et salg til sommer, siger Ole Nielsen.

Når Masango til sommer vender tilbage til Randers, har han fortsat et år tilbage af kontrakten.