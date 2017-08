Randers udlejer midtbanespiller til norsk topklub

Det sker, fordi han på det seneste har haft svært ved at tilkæmpe sig spilletid i superligaklubben.

- Vi føler, at han har brug for luftforandringer for at komme tilbage på det niveau, han havde for et år siden, hvor han blandt andet var udtaget til OL-landsholdet, siger Randers-direktør Michael Gravgaard.

- Det er vigtigt at understrege, at vi stadig tror på Nicolai, som er en spiller med Randers-dna, så der er i den grad tale om udvikling og ikke afvikling, tilføjer Gravgaard.

Nicolai Poulsen ser frem til at prøve noget nyt efter at have spillet for Randers i hele seniorkarrieren.

- Det bliver lidt mærkeligt at skulle væk fra den klub, jeg altid har været i. Men muligheden for spilletid og en anderledes fodboldoplevelse har vægtet højt i mine overvejelser.

- Jeg stiller store krav til mig selv, og målet er nu at komme tilbage på det spor, jeg tidligere har været i for et års tid siden.

- Samtidig bliver det spændende at prøve noget helt nyt på et tophold i Norge, siger Poulsen.

Sarpsborg ligger aktuelt nummer to i den norske Eliteserie med syv point op til førerholdet, Rosenborg.

Der er spillet 19 ud af 30 spillerunder.