Randers-træner sover godt trods lang tabsstime

Randrusianerne er dermed kun tre point foran AaB på syvendepladsen, der ikke giver slutspilsadgang, men det faktum og den lange nederlagsstime har ikke fået træner Olafur Kristjansson til at opgive ævred.

Han erkender dog, at der skal andre boller på suppen resultatmæssigt, hvis Randers FC skal med i medaljeslutspillet.

- Jeg var og er overbevist om, at vi har muligheder for at komme i slutspillet. Men hvis det, der er vores mål og ambition, skal lykkes, så skal vi til at vinde fodboldkampe.

- I forhold til indstilling og attitude, havde vi mulighed for det i aften.Men der manglede noget skarphed. Hvis og når vi finder den, så tror jeg stadig på, at vi kommer med i slutspillet.

- Det handler om at bruge indersiden af hovedet og lade være med at høre for meget på sortseerne.

- For det er da rigtigt, at vi har tabt seks kampe i træk, at vi kun har scoret et mål i dem, og at vi ikke har vundet en Superligakamp i 14 uger.

- Men i 11 af de uger har vi ikke spillet i Superligaen, og jeg sover som en baby om natten, siger en filosofisk Randers-træner.

Randers skal igen i ilden 5. marts, hvor det gælder den meget vigtige kamp ude mod Silkeborg, der blot er fem point efter kronjyderne.