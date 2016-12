Randers-træner jubler: FCM vidste ikke sine levende råd

- Det var en fantastisk overraskelse og et stort stykke arbejde af forsvaret. FCM-spillerne vidste ikke deres levende råd, og jeg er utrolig stolt over at vinde den første finale med Randers.

- Vi stod fantastisk i forsvaret, ikke mindst Cecilie Greve i målet, der profiterede af forsvarets gode arbejde, siger Ryan Zinglersen.

Sejren blev kun mere imponerende af, at Randers torsdag skulle igennem to gange forlænget spilletid for at besejre TTH Holstebro i semifinalen i Santander Cup. Det var ikke til at se.

- Vi arbejdede stenhårdt i 80 minutter (torsdag, red.), så vores sundhedssektor måtte arbejde på at få spillerne friske, og spillerne blomstrede af energi, som kampen skred frem. Man kunne ikke se, de var trætte.

- Men jeg vil nok tro, at flere af spillerne er helt døde i morgen, lyder det fra træneren.

Playmaker Mie Højlund bidrog med syv mål til sejren, men også hun talte om forsvaret, når hun skulle forklare om nøglen til sejren. Således holdt FCM undervejs scoringspauser på henholdsvis 13 og otte minutter.

- Vi gik ind til kampen som underdog, og den rolle var vi gode til at udnytte. Vi stod godt i forsvaret, og vi udnyttede selv mange chancer, siger Mie Højlund.

- De blev frustrerede over scoringspauserne og spillede derfor ikke optimalt. Det blev afgørende, fortsætter hun.

I ligaen ligger Randers blot nummer otte, mens FCM, der har vundet pokalturneringen de seneste to år, indtager andenpladsen. Men alligevel gik Randers til opgaven med tro på overraskelsen.

- Man tror altid på sejren, men det var ikke ventet, at vi kunne slå FCM med seks mål.

- Efter en svingende halvsæson var det en titel, vi havde brug for, og det er helt fantastisk at få den, siger Højlund.