Randers-træner: Vi spillede godt nok til at slå FCK

Randers-træner Olafur Kristjansson var lidt ærgerlig over, at hans hold måtte nøjes med 2-2 mod FC København.

Det ærgrer alligevel Randers' cheftræner, Olafur Kristjansson, at hans hold ikke fik sejren over FCK efter en god indsats.

- Jeg er en anelse skuffet over, at resultatet ikke gik vores vej. Vi skulle nok have haft de tre point, fordi jeg synes, at der i perioder var optræk til, at vi kunne have taget de tre point, siger den islandske træner.

- Men det er klart, at man skal holde fokus og koncentrationen i alle 90 minutter mod et hold som FCK, og de straffede os i anden halvleg. Vi blev lidt flade i vores organisation og fik ikke stemplet op på dem.

- Men igen, efter åbningsmålet tog vi teten, og vi rejste os igen efter udligningen til 2-2 og havde muligheder for at vinde kampen til sidst.

Den tidligere FCK-angriber Marvin Pourié var for første gang var med i Randers' startopstilling og scorede. Det er opmuntrende, mener træneren.

- Han arbejdede rigtig godt for holdet. Det er klart, at målet, han scorede, var vigtigt, men hans arbejdsindsats efter de første 10-15 minutter, hvor han og Ishak begge var langsomt startende, var meget god.

- Og en angriber som ham trives jo med at score, så det var rart at få ham i gang, siger Olafur Kristjansson.

Randers FC har efter ti kampe hentet 19 point og indtager andenpladsen i Superligaen, før FC Midtjylland og Brøndby har spillet sine kampe i tiende spillerunde.