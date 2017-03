Randers-træner: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Et faktum der ikke var nogen grund til at bortforklare efter kampen.

- Jeg mindes aldrig at have oplevet noget lignende. Jeg har aldrig før tabt syv kampe i træk, siger cheftræner i Randers FC, Olafur Kristjansson.

- Vi lukker dumme mål ind, og det er bare virkelig symptomatisk for vores form lige nu.

Olafur Kristjansson kunne ellers se sine spillere åbne kampen klart bedst. Desværre måtte han dog efter kampen konstatere, at det for sjette kamp i træk ikke lykkedes at få modstandernes net til at blafre.

- Jeg var meget tilfreds med indledningen, for jeg synes faktisk, at vi spillede noget af det bedste fodbold, vi har præsteret. Men pludselig var vi bagud med 0-2, og så begyndte spillet at falde fra hinanden.

- Jeg var virkelig sur i pausen. Jeg forsøgte at vække mine spillere, for de var gået i stå efter de to scoringer. Jeg prøver at bruge alle de værktøjer, jeg har i kassen.

- Jeg har på den ene side brugt de helt store bogstaver og på den anden side beskyttet mine spiller. Men det ser bare ikke ud til at virke. Det er simpelthen et spørgsmål om det mellem ørerne. Vi er bare hårdt ramt på selvtilliden.

Med det syvende nederlag i træk kan cheftræneren udmærket forstå, at der snakkes om krise i klubben.

- Snakken om krise er da i den grad berettiget. Men jeg må som træner forsøge at skabe modvægt til den snak.

- Hvis vi skal komme ud af krisen, så bliver vi jo nødt til at kæmpe videre og holde fokus. Vi må bare fortsætte og tro på, at de evner vi besidder, kommer til udtryk på banen.