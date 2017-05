Randers slår OB og er klar til kamp om plads i Europa

Randers var spilstyrende i kampens indledning og allerede efter 45 sekunders spil burde Nikola Djurdjic have bragt Randers i front.

Marvin Pourie opsnappede en bold i dybden og lagde den til rette for Djurdjic, der dog formåede at prikke bolden ved siden af mål.

Ti minutter senere fik Djurdjic et endnu større tilbud. Efter et kontraangreb blev Johnny Thomsen nedlagt i OB-feltet og fremtvang et straffespark. Michael Falkesgaard snuppede dog Djurdjic forsøg, og serberen skyldte dermed sit hold to mål efter bare ti minutters spil.

OB kom ud til anden halvleg med en offensiv tilgang. Holdet var tvunget til at score, hvis ikke Randers skulle gå videre på reglen om flest udebanemål. Kampen bølgede frem og tilbage, men ingen af holdene formåede at udnytte deres muligheder.

Fynboerne gav sig selv svære betingelser med et kvarter igen, da Oliver Lund nedlagde Marvin Pourie og blev sendt i bad efter at have modtaget sit andet gule kort.

OB formåede aldrig at få lagt det afgørende pres på Randers-forsvaret, og i stedet slog Randers to gange kontra og lukkede opgøret.

I kampens sidste minut Marvin Pourie sparkede bolden i kassen fra kanten af feltet og sendte OB på desperat jagt efter en scoring, der kunne fremtvinge forlænget spilletid.

I overtiden resulterede OB-satsningen dog i endnu kontra til Randers, som Viktor Lundberg scorede på.

Mens OB nu er sendt på sommerferie møder Randers på udebane FC Midtjylland torsdag kl. 20.00. Vinderen af opgøret skal spille kvalifikation til Europa League i næste sæson.